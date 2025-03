En dan nu: de kampioenswedstrijd die op papier geen kampioenswedstrijd is maar toch een beetje als een kampioenswedstrijd voelt. In ieder geval voor Ajacieden, die waarschijnlijk ook niet meer hadden verwacht dat een schaal dit seizoen eindelijk weer voor ze in het vat zat. 020 kan bij winst op 9 punten verschil komen ten opzichte van PSV, een elftal dat eigenlijk beter zou moeten zijn maar dat zelf al iets te vaak is vergeten. Als Ajax zich vanmiddag inderdaad de Parmezaan niet van de spaghetti laat eten, komt dat eigenlijk vooral op het conto van Francesco Farioli. Het huwelijk tussen de maffe Italiaan en Ajax is er zo een waarvan je je afvraagt waarom het toch lijkt te werken. Een stel waarvan, als je ze allebei zou kennen, het niet in je op zou komen om ze aan elkaar voor te stellen. Maar ondertussen hebben ze eigenlijk nooit ruzie en zijn ze verrassend leuk op feestjes. Aan PSV de taak om een Amsterdams feestje te voorkomen. In eigen huis. We gaan kijken.

Update '1 - AFGETRAPT

Update '26 - Kansje voor PSV, Matheus redt de inzet van Luuk de Jong.

Update '35 - GOAL AJAX. Klaassen tikt binnen na mislukte vrije trap. 0-1

Update '45+1 - RUST. Ajax stabiel op voorsprong.

Update '46 - Thee is op, er wordt weer gevoetbald.

Update '67 - 0-2 AJAX. Traoré scoort.

Update 90+5 - Ajax moreel landskampioen.