Weet je nog? 1995 was het, we stelden in de voetbalwereld nog wat voor als landje, Ajax bestond nog geen 125 jaar, Amsterdam bestond nog geen 750 jaar, we hadden nog de ballen om 'We are the champions' luidkeels mee te schreeuwen, Cruijff leefde verdomme nog, Hazes zong verdomme nog, Jari speelde op tien en we juichten mee met onze eigen karatekickert Louis. AJAX won vandaag precies 30 jaar geleden(!) als laatste Nederlandse club de Champions League! Is dat echt gebeurd ja dat is echt gebeurd. Met de broertjes De Boer, kuitenbijter Davids, Van der Sar op doel, Bayernsloper Finidi George, onze eminente aanvoerder Danny Blind, speedy Reiziger, Marc toen nog niet zo netto Overmars, FRANK RIJKAARD, Clarence moslim Seedorf, de beste Ajax-speler van de afgelopen 30 jaar Jari Litmanen en de TEEN van Kluivert werd AC Milan met 1-0 opgerold in het Ernst Happel-stadion in Wenen. Wat een onvergetelijke voetbalavond. En jongens wat daarna kwam, dat vliegtuig over het Museumplein, Kluivert die z'n moedertje omhelst en die heerlijke rondvaart over de grachten. We zullen het niet meer meemaken, 2019 was de laatste kans, maar toen nam het lot een nogal scherpe bocht bij het laatste stoplicht. Gelukkig hebben we de beelden van '95 nog en vanavond om 17:00 gaan nog veel meer, niet eerder vertoonde beelden in première op de Ajax-kanalen. Als je vandaag geen kliks aan Ajax wil geven kan je ook gewoon hieronder alles herbeleven terugkijken, want Ajacied of niet, prachtig was het en heel veel mooier krijg je het in het voetbal gewoonweg niet!