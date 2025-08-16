QUIZ. Wat is volgens Trouw-columnist 'de grootste oorlog die er woedt'?
WELKE allesverslindende hartverscheurend trieste oorlog?
Trouw-columns zijn er eigenlijk om niet te lezen. Dus als een Trouw-columnist ineens kapt met het schrijven van Trouw-columns, kan het ons geen derrière, biet of hoofddoek schelen. Wat ons wel kan schelen is oorlog. En nu was er een Trouw-columnist die een column schreef over 'de grootste oorlog die er woedt'. Toen wij lazen welke vreselijke oorlog de Trouw-columnist bedoelde waren we verbijsterd, geschokt, onthutst, opgewonden en koekjes aan het eten. Nou leest u geen Trouw-columns van Trouw-columnisten en daarom mag u hieronder gewoon lekker raden over welke oorlog de Trouw-columnist het nou heeft als hij spreekt van 'de grootste oorlog die er woedt'. Klikken voor het schokkende antwoord!
A) Oekraïne/Rusland
B) Gaza/Israël
C) Soedan/Soedan
D) Smurfen/Gargamel
E) de oorlog tegen plastic
F) de oorlog tegen criminaliteit
G) de oorlog tegen
mannen VROUWEN
Ach ja natuurlijk
Reaguursels
