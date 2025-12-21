Kent u de X20 Badkamers Eend? Die staat altijd plompverloren in een weiland te koekeloeren als er wat wielrenners voorbij hengsten (voorbeeldfoto: hier en hier en hier). Demissionair MinDef Ruben Brekelmans is onze eigen X20 Badkamers Eend. De X20 Badkamers Eend was vandaag in Polen. Aan het FRONT. En als de pleuris uitbreekt vormt deze eend de diplomatieke voorhoede. Daarom toch maar ff kijken welke wapens we hebben (en welke wapens het nog doen) en hoeveel man we er eigenlijk rond hebben lopen. Gelukkig hebben we de foto's nog. Ruben, als de oorlog komt, mogen we dan bij jou?