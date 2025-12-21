achtergrond

FOTOSERIE. Ruben Brekelmans AAN HET FRONT

Die Russen koppen drones bij het zien van zo veel CHARISMA

Kent u de X20 Badkamers Eend? Die staat altijd plompverloren in een weiland te koekeloeren als er wat wielrenners voorbij hengsten (voorbeeldfoto: hier en hier en hier). Demissionair MinDef Ruben Brekelmans is onze eigen X20 Badkamers Eend. De X20 Badkamers Eend was vandaag in Polen. Aan het FRONT. En als de pleuris uitbreekt vormt deze eend de diplomatieke voorhoede. Daarom toch maar ff kijken welke wapens we hebben (en welke wapens het nog doen) en hoeveel man we er eigenlijk rond hebben lopen. Gelukkig hebben we de foto's nog. Ruben, als de oorlog komt, mogen we dan bij jou?

Is dat een wapen of zijn jullie blij me te zien

... doe de deksel op de pan en kook de aardappels en boerenkool in ca. 20 minuten gaar....

HEEEE POETIN GIGANTISCHE MIET

Deze lui hebben mavo en ik studeerde aan HARVARD

Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa, duimen omhoog

Tags: ruben brekelmans, oorlog, polen
@Mosterd | 21-12-25 | 19:33 | 168 reacties

