Goedemorgen, we moeten u toch even inlichten over inlichtingen van de VS, waaruit volgens Reuters zou blijken dat er weliswaar een toplaag is uitgeschakeld, maar dat het regime van de Islamitische republiek desalniettemin stabiel is en de boel onder de streep onder controle heeft. In het licht daarvan is het ietwat curieus dat Trump blijft roepen dat de oorlog al gewonnen is, en gisteren weigerde te zeggen of hij ermee kan leven als Khamenei junior ook ná de oorlog supreme leader blijft.

Gisteravond doken beelden op van door Iran getroffen olietankers, twee stuks maar liefst, in Iraakse territoriale wateren. Dat resulteerde in minstens 38 gewonden en in ieder geval één dode. Heel gek maar ondertussen wordt olie duurderder (al wordt die bierkaai bestreden) en sloeg Israël vannacht hard terug nadat Hezbollah met een flinke lading raketten de Iron Dome wist te 'overdonderen'. Lang verhaal kort: we gaan live.

Update 08:00 - Daar zijn de Koerden weer! Laten er vanuit Irak geen misverstand over bestaan: als de tijd daar is gaan ze het regime met 'alles wat ze hebben' bestrijden.

Update 08:03 - Libanon meldt minstens elf doden, Hezbollah claimt 'record dag' met 38 aanvallen op Israël in 24 uur, IDF zegt 10 hoofdkantoren van Hezbollah te hebben verwoest.

Update 08:06 - Italiaanse militaire basis in Irakees Koerdistan geraakt, geen gewonden.

Update 08:28 - Hadden we gister even gemist maar volgens een oud-studiegenoot van Khamenei junior is hij gevaarlijker dan zijn vader, omdat hij minder waarde hecht aan mensenlevens. Inderdaad: nog minder. Nou, dat belooft wat.

Update 08:37 - Volgens CNN krijgt Iran achter de schermen hulp van Rusland, dat wat het van de Oekraïne-oorlog heeft geleerd qua drones helemaal de moeder kennisdeelt met de Ayatollah en consorten. Wij denken even terug aan dit fragment.

Update 09:07 - Zooi Iraanse raketten richting Israël weer vanmorgen, hier beelden van onderschepping - blijft indrukwekkend.

Update 09:45 - Drone-aanvallen op zowel Koeweit (vliegveld) als de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). In beide gevallen alleen materiële schade.

Update 10:10 - Meer dan 195 Iraanse burgers gearresteerd sinds het begin van de oorlog vanwege ""spionage"", online activiteiten en/of buitenlandse pers te woord staan of van beelden voorzien, aldus mensenrechtenclub HRANA.

Update 11:01 - Bloemrijke oorlogstaal van Iraans kamervoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf: "Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint. We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders. The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility." Nu lijkt boots on the ground sowieso niet de strategie, maar staat genoteerd.

Update 11:22 - Indruk: maken. Spierballen-beelden uit Engeland, waar de Amerikaanse luchtmacht gisteren bunker busters aan het inladen was, zichtbaar voor wie het maar wilde zien.

Update 11:26 - IDF claimt belangrijke kerninstallatie te hebben getroffen. Het zou gaan om de hernieuwde versie van Taleghan, dat afgelopen zomer ook al doelwit was.

Update 11:45 - Ai. Olietanker Safesea Vishnu toch niet zo bijster safe in de sea - getroffen door Iran. Schip is "aan Amerika gelieerd", commerciële vaart, bevond zich in de Perzische Golf.

Update 11:50 - We houden in dit liveblog natuurlijk al het nieuws bij, maar mocht u geïnteresseerd zijn in de iets grotere lijnen, dan raden we deze podcast van harte aan: Can America and Israel finish the job? Journalist Haviv Rettig Gur in gesprek met oorlogsautoriteit John Spencer (YouTube, 57 minuten)

Update 12:10 Hartstikke dood: Abu Dharr Mohammadi, kopstuk Revolutionaire Garde, gestationeerd in Beiroet, verantwoordelijk voor coördinatie van de samenwerking tussen Hezbollah en de Garde, sneuvelde dinsdag in het harnas na Israëlische luchtaanval (beelden).