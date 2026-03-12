(LIVEBLOG IRAN HIER)

Ja heel even eerlijk het is niet dat wij hier de complete goochel 'community' over één kam willen scheren, maar toch, een goochelaar die kinderporno op zijn computer heeft getoverd, verbazen doet het niet echt hè. Rijnmond heeft ontdekt dat de 77-jarige oud-burgemeester Herman J. vastzit op voor het bezit van kinderporno. "Herman J. was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Hij ging destijds met vervroegd pensioen. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van een kleine plaats in Noord-Brabant en voorzitter van de afdeling Gouda van de PvdA." Ah. Een kleine plaats in Noord-Brabant, lekker vaag Rijnmond, er zijn natuurlijk tientallen kleine plaatsen in Noord-Brabant waar ze een burgemeester hebben gehad die vroeger voorzitter waren van de PvdA in Gouda, Herman heten en van wie de achternaam met een J. begint.

Herman Jonker, dus, want daar gaat het over, is burgemeester van Vessem geweest, stopte in 2011 als burgemeester van Hedrik-Ido-Ambacht en werd daarna onder meer voorzitter van voetbalclub ASWH. Daarover zei hij in een interview: "Ook investeerden we in de opleiding van de trainers van de jeugdvoetballers. ASWH heeft inmiddels het hoogste certificaat voor de jeugdopleiding. Daarom stuurden veel ouders hun kinderen naar ASWH, zelfs uit Spijkenisse. Mijn zoon was destijds hoofd jeugdopleidingen bij ASWH." Lekker idee wel.

Maar goed. Nog even over dat goochelen. Jonker was in zijn vrije tijd fervent amateurgoochelaar met de artiestennaam Robert List en enige tijd voorzitter van goochelaarsvereniging Hands Down. Robert List. Bleek de list dus te zijn dat hij allemaal kinderporno op zijn harde schijf goochelde. En Hands Down. Had hij dat nou maar gedaan.

UPDATE: Hedrink-Ido-Ambacht heeft een Burgmeester Jonkerkade. Dit is dus waarom je met zulke vernoemingen altijd even moet wachten