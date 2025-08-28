achtergrond

Belgische burgemeester gebruikte gemeentezaaltjes om met minnares te wippen, raad boos over de kosten

Wat een land

Wij hebben lang gedacht dat België een failed state was, maar sommige verhalen kunnen toch een heel ander beeld geven. Zoals deze over burgemeester Simon Lagrange van de Vlaamse gemeente Zulte, die in opspraak is vanwege een buitenechtelijke affaire met een ambtenares. De oppositie in de  gemeenteraad is WOEST, en is dat niet vanwege lullige deugdingetjes als 'het aanzien van het gemeentebestuur' of 'het gezin als hoeksteen van de samenleving' maar vanwege MISGELOPEN INKOMSTEN. Het vreemdgaan voltrok zich namelijk in zeker 50 gevallen in zaaltjes van de gemeente ZONDER DAT DAARVOOR WERD BETAALD. NVA-raadslid Ward Baeten schat de kosten van de wipsessies op 'een bedrag met 4 nullen'. Hier staat de wereld al op zijn kop als een burgervader zich een keertje bevredigt tijdens het autorijden, maar niets daarvan in Vlaanderen. De 2 oppositiepartijen hebben een formele klacht tegen Lagrange ingediend, de meerderheidspartij vond een excuses voor het geile gedrag voldoende. Proficiat!

28-08-25 | 21:00

