En jullie maar denken dat ik naar Utrecht of Rotterdam zou gaan! Natuurlijk niet. Ik verruil de gordel voor de ambtsketen en word de nieuwe burgemeester van de stad waar ik ben verwekt: Delft. Na m'n drukke jaren bij het CBR kan ik me nu richten op de boel verwekken wakker schudden in mijn eigen Zuid-Hollandse stad der aardewerken. Als grijs geworden goudhaantje van D66 stap ik DIRECT op de wagen. Ik zit in de bloei van mijn leven en peins er niet aan om op de rem te trappen, integendeel, ik ga vol gas door met mijn illustere carrière, onderwijl een blik werpend op de achteruitkijkspiegel, waarin ik met sardonisch genoegen mijn oude, door mij in de steek gelaten kompanen van het CBR alsmaar kleiner zie worden, tot ze zijn gekrompen tot slechts minuscule verschrompelde pinkeltjes in de Pinksterfile.

Eenmaal aangekomen in mijn Delftse penthouse pak ik in plaats van taart 50 rijbewijzen in, die ik als welkomstcadeau zal uitdelen aan de jeugd aldaar en maak ik me op om eens flink door de Delftsblauwen porseleinkast te jekkeren om orde op zaken te stellen. Aldus gaat dit huwelijk ontegenzeggelijk slagen, daar ben ik zeker van. Ik hoop wel dat ik m'n versnellingspook binnenboord weet te houden tijdens eventuele nachtelijke dollemansritjes door Delft. Dat wordt nog een (z)ware bevalling hellingproef!