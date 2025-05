Over 5 jaar is handmatig autorijden verboden want alles rijdt zelfstandig. Maar tot die tijd wordt het nog spannend, want eigenlijk weet niemand nog wat voor- en achteruit is. Schuld van AI en 'technische snufjes'. CBR-afdelingshoofd contraspionage dhr. Alexander Pechtold: "Er zitten criminele organisaties achter deze voorzegfraude-zaken en er gaan absurde bedragen in om, soms tot wel 3000 euro voor het ’begeleiden’ van een kandidaat. De examen-makers dragen dan vesten, truien of brillen met verborgen camera’s. Maar we zien tegenwoordig ook zelfs in brilmonturen, pennen of knoopsgaten. Die camera’s filmen de vragen, via een oorsysteem worden de antwoorden vervolgens verteld. Die oortjes zijn zó bizar klein, sommige moesten we met een pincet verwijderen. Het is allemaal zo professioneel, ik noem het daarom een vorm van georganiseerde misdaad. Met als uiteindelijk grote nadeel: de verkeersveiligheid die omlaag gaat."

Maar de tegenaanval, de reconquista, de herneming, is ingezet. "Het CBR wordt niet door de overheid gefinancierd, we moeten onszelf bedruipen. De laatste tijd gaat veel geld naar scan-apparaten, poortjes en beveiliging. Dat moeten we doorberekenen in de kosten voor een theorie-examen, waar goedwillende kandidaten de dupe van zijn. Overigens hebben we inmiddels een heel goed scan-apparaat aangeschaft die zelfs op apparatuur aanslaat dat uitstaat. Dat heeft effect. Maar feit blijft: we weten niet wat we niet zien." Eigenlijk was het altijd al een beetje de Marcus Aurelius van de Benelux en hij heeft het nog steeds, je kunt niet weten wat je niet weet.