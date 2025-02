Ineens was er kunstmatige intelligentie en ineens was het overal. Dankzij AI openen er deuren die de mensheid eerder niet voor mogelijk hield. Deze nieuwe technologie kan ons bestaan voorgoed veranderen, de wereld kan er mooier van worden. OF we gaan er dingen mee doen waar de wereld alleen maar lelijker van wordt, kan ook he? Dat we bijvoorbeeld EEN AI-VERSIE MAKEN VAN KLUUN. Ja, die is er nu. Lezers (?) van het nieuwe boek van onze favoriete kutboekenschrijver kunnen nu WhatsAppen met een door AI gegenereerde versie van Kluun (?) hebben over het boek. Het boek gaat overigens over kinderen in de puberteit, een onderwerp dat ongeveer net zo uitgemolken is als vrouwen in de overgang. Maar als je het na 255 pagina's nog niet snapt kun je dus tot in eeuwigheid chatten met AI-KLUUN. Na hoeveel vragen AI-Kluun zijn vrouwelijke lezers het bed in probeert te lullen is niet bekend.