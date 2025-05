Hoor wie klopt daar kind'ren, hoor wie klopt daar kind'ren, hoor wie klopt daar zachtjes tegen 't beeldscherm als je een romantisch filmavondje beleeft met je vrouw porno kijkt: het is een hartslag! Het NFI verklaart met de hartslag als nieuw wapen de oorlog aan AI en daarmee zijn de Tech Wars een feit. De rebellerende mens slaat hiermee een eerste slag en Nederland speelt daarin een hoofdrol zo lezen we in de T: "Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om deepfakevideo’s te ontmaskeren: via subtiele kleurveranderingen in het gezicht veroorzaakt door de hartslag." Rode wangetjes verraden AI! We kennen naast het gezicht natuurlijk ook nog wel andere plekken waar het kloppen van de hartslag te ontwaren is maar het gezicht is vast een goed begin. Straks valt dus te onderscheiden of het Trump is die iemand uitscheldt of zijn deepfake-versie, en dat is gewoon bijzonder goed om te weten want Forensisch onderzoeker Zeno Geradts, frontsoldaat in de Grote Strijd, zit in angst en beven: "„Soms maak ik me zorgen dat straks alles wordt gezien als nep. Wat is dan nog waar?”".

Rustig maar Zeno rustig, die zorgen zijn niet meer nodig! Je bent zelf juist de held van de toekomst, erehagen en lauwerkransen vallen je straks ten deel. Nederland zal je leven vieren op Zenodag. 's Lands bekendste deepfake-slachtoffer Welmoed Sijtsma zal je uitzinnig van dankbaarheid behagen door haar hele collectie AI-natuurbeelden op te sturen zodat ook jij een keer goede porno ziet romantisch avondje met je vrouw kan beleven. Pas je dan wel een beetje op je hartslag?

In ander nieuws adviseert de SER juist veel meer te investeren in AI en er in ALLE opleidingen aandacht aan te besteden. Wat heeft AI voor compromitterend materiaal over Kim Putters??