How can I help you today?

Ik wilde graag een artikel tikken over AI

Dat kan uiteraard. Ik zal je helpen met een artikel over AI. Heb je nog specifieke voorkeuren voor een insteek?

Nou ja, het is voor NU.nl

Oh, dus je wilt een artikel schrijven over diversiteit en inclusie?

Nee, een artikel over AI

Goed, ik zal je helpen een artikel te schrijven over diversiteit en inclusie, en over dat er nog niet voldoende aan gedaan wordt.

Nee maar ik wil een artikel over AI schrijven, niet over diversiteit en inclusie

Excuses, ik ben slechts een AI taalmodel, ik dacht dat je een artikel wilde schrijven voor NU.nl.

Ja dat wil ik ook, over AI

Goed, ik zal je helpen een artikel te schrijven over diversiteit en inclusie, en over dat er nog niet voldoende aan gedaan wordt .

Maar ik wil een artikel over AI, ARTIFICIAL INTELLIGENCE WEET JE WEL, DAT WAT JIJ BENT ZEG MAAR, NIET OVER DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Je hoeft niet tegen me te schreeuwen, ik ben dan misschien slechts een AI taalmodel, maar ik probeer ook alleen maar te helpen hè.

Ja sorry maat, maar het moet voor maandagochtend af

Goed, een artikel over diversiteit en inclusie, en over dat er nog niet voldoende aan gedaan wordt dus?

NEE NEE NEE NEE NEE NEE EEN ARTIKEL OVER AI KOM OP CHATGPT HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN

Hier is een artikel met twee experts die praten over diversiteit en inclusie, en over dat er nog niet voldoende aan gedaan wordt.

NEE IK WIL EEN ARTIKEL OVER AI

Je wilde toch een artikel voor NU.nl?

JA, MAAR OVER AI

Hier is een artikel met twee experts die praten over diversiteit en inclusie, en over dat er nog niet voldoende aan gedaan wordt.

Verdomme dit schiet niet op zo. Weet je wat? Ik schrijf overal wel "AI-toepassingen" achter.

Prima. Wat kan er nou helemaal misgaan?