Afijn al met al best een schrijnend beeld dat in een stuk van de T naar voren komt. Eerder bleek D&I op ministeries ook al niet uitsluitend spotgoedkoop en nu wordt er bij de uitvoeringsdiensten dit jaar ook 2,5 miljoen door het paradeputje te worden gespoeld. De Raad voor de Rechtspraak, bekend van hardnekkig rassendenken en af en toe een lynchpartij, rost er ruim 5 ton doorheen. TNO doet iets met wetenschap maar klaarblijkelijk niet genoeg met wijven en dus is een hersteloperatie uit de grond gestampt twv 250 duizend euro. En dan is er dus nog de SVB, die 3,4 ton uitgeeft. Daarvan wordt onder andere een maandsalaris van circa zevenduizend opgehoest voor een coördinator, die zowel denker als doener is en in staat is om 'vraagstukken vanuit verschillende perspectieven integraal aan te vliegen' (in tegenstelling tot mensen die vraagstukken bijvoorbeeld vanuit een enkel perspectief integraal aanvliegen, of zij die vraagstukken wel vanuit verschillende perspectieven aanvliegen, maar dan weer niet integraal. Dat zijn sukkels en die moeten dood). Tamelijk unieke capaciteiten waar wij in ieder geval niet over beschikken. Voorts resulteert het in een prachtige podcast als onderstaande, waarin drie ingewijden vertellen wat er stom is aan Geert Wilders en Johan Derksen, en waaruit blijkt dat één van de presentatoren geen sociale media heeft maar wel de godganse dag het intranet zit te refreshen (GA EENS WERKEN IDIOOT!!1!).