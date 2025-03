Ze is vrouw, ze is blank én ze komt uit Afrika. Iedereen zal dus wel blij zijn met de aanstelling van Kirsty Coventry als nieuwe IOC-baas! Maar, maar, maar: als de hongersnood wereldwijd is opgelost, elke bewoner van deze planeet schathemeltjerijk is, als Elon Musk niet meer twittert en er medicijnen zijn gevonden voor alle bestaande en toekomstige ziektes, dan is er natuurlijk altijd nog... de translobby. Toch valt de kritiek uit die hoek best mee. Veeleer zien we scepsis uit, hoe kan het ook anders, de rechts/conservatieve hoek en de feministen. Daar wordt namelijk niet zomaar vertrouwd op de beloftes van Coventry tijdens haar campagne: "geen plek voor vrouwelijke trans atleten op de Spelen". We zullen zien wat deze Zimbabwaanse waar gaat maken. Dat ze een een zogenoemde 'diversity hire' is lijkt in ieder geval zeker, want als we lezen wat ze voor mekaar heeft gebokst als Minister van Sport (en kunst en zo) in Zimbabwe, dan wordt al snel duidelijk dat dat niet veel meer dan NIKS is. Positieve noot: het kan alleen maar beter gaan (toch?) en ze is wel de beste Olympiër van Zimbabwe! Driewerf hoezee voor de nieuwe voorzitter van het Olympisch Comité!