Wij de avant-garde laten dit dossier al een krap jaartje lekker over aan nette mensen, want ook zij zien inmiddels in dat het allemaal volkomen onhoudbaar is. Maar hier las u ook tijdens de vele hoogtepunten van de hype al dat het kinderlijk lineaire mensbeeld achter dit fenomeen gewoon onzin is. Wat dat mensbeeld was? Dat gendertransitie (geslachtstransitie bestaat niet) de uitweg is voor meervoudig belaste en zeer kwetsbare minderjarigen met ook via sociale besmetting opgelopen gendertwijfel.

Nu vertelt de 25-jarige 'Sam' (niet zijn echte naam) over zijn ervaringen met dat mensbeeld, en hij is niet de enige. Zijn advocaat behandelt op dit moment nog twee andere soortgelijke zaken.

"Sam worstelt flink met zichzelf als hij op zijn 16de denkt dat hij transgender is. "Er was toen een uitzending op televisie met een transjongen die zijn verhaal deelde", blikt hij terug. "En dat was in een periode waarin ik me al heel ongelukkig voelde, ik zat heel erg in de knoop met mezelf." In die tijd komt Sam er ook achter dat hij op mannen valt.

(...) "Het zien van die transjongen op tv gaf mij het idee dat dit een kans was om een nieuw soort persoon te worden. Iemand die wél goed was en wél leuk was."

Sam zoekt daarom hulp bij het genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Er volgen een aantal gesprekken, waarna de diagnose genderdysforie wordt gesteld. (...) Wel wordt besloten om nog niet met behandeling te starten.

Dat verandert als Sam naar Amsterdam verhuist en bij de genderkliniek van het VU Medisch Centrum (VUmc) terechtkomt. "De bedoeling was dat de diagnostiek daar opnieuw zou plaatsvinden, maar ik heb niet echt het idee dat dat is gebeurd", blikt hij terug.

"Eigenlijk vanaf het begin al toen ik bij het VU rondliep, was het van: 'Oh, jij bent transgender, punt.'" Of genderdysforie wel zijn belangrijkste probleem is, wordt volgens Sam niet meer onderzocht tijdens de behandeling. "Van meet af aan is het proces in Amsterdam gericht op het voldoen aan de voorwaarden voor transitie."