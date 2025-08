Kijk, dit is nou VERZET. Waartegen precies weten we niet. Volgens Omroep Zeeland hebben de in dit Zierikzeese grasveld gemaaide letters mogelijk iets te maken met het maaibeleid van de gemeente. Het betreffende grasveld wordt namelijk slechts 1x per jaar bijgehouden, om het aangenamer te maken voor insecten. Misschien heeft de KUT-maaier een hekel aan insecten, of hij hij bang voor een invasie van kernwespen. Misschien dient stukje burgerlijke ongehoorzaamheid een heel ander doel, is de dader verontwaardigd dat er op dit stuk grasveld geen woningen worden gebouwd of misschien waren het: de aliens. Hoe dan ook vraagt de babbelbox zich af: wanneer had u zin om 'KUT' te maaien?