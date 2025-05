Jongens, meisjes ook. MOOI NIEUWS! De toekomst is groen. Het rampjaar 2030 wordt niet rampzalig, maar weids, horizontesk en vol weidevogels en grappige koeibeesten. We gaan eindelijk kerncentrales bouwen, maar dan verdiept. ZIE JE HELEMAAL NIKS VAN! Iedereen kreeg oogpijn en landschapsjeuk van die 300-meter hoge Diederik Samsom-klimaatminaretten uit de Green Deal van Timmerfrans. Maar van die nucleaire Dick Schoof-koeltorens heeft helemaal niemand last. Want je ziet ze niet. Kijk maar naar deze artist impression van artist Pritt: alles echt groen en grutto's en wandelende zuivel/biefstuk suppliers zodat u geen meelwormen hoeft te eten en 500 euro pm voor energie hoeft te hoesten. Sjongejonge. HOE MOEILIJK WAS DAT NOU?