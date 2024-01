En dan zitten we hier in het oude strandhuis

THOF THOF THOF THOF THOF

Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm

THOF THOF THOF THOF THOF

Boven m'n hoofd zie ik de helikopters

THOF THOF THOF THOF THOF

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

THOF THOF THOF THOF THOF

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

THOF THOF THOF THOF THOF

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

THOF THOF THOF THOF THOF

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

THOF THOF THOF THOF THOF

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

THOF THOF THOF THOF THOF