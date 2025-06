Eind vorige week barstte natuurlijk de internationale hel los met de grootschalige Israëlische aanvallen op Iran en de ballistische vergelding van het regime die volgde (u kon en kan het nog steeds allemaal bij GeenStijl volgen), en toen leek het Demissionair DefensieStas Gijs Tuinman (BBB) een grandioos idee ons eigen nucleaire programma, waar onze wetenschappers aan de TU Delft druk mee bezig zijn, te bezoeken ter inspectie en, wellicht, voor een rondje onkruid wieden. Dat bezoek had te maken met energieschaarste die op de loer ligt en defensie in de toekomst keihard zal raken: "'Je ziet dat energie steeds belangrijker wordt, ook voor de krijgsmacht', zegt Tuinman. 'We willen bovendien minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en hebben last van netcongestie.'". Vooralsnog heeft Israël niet ingegrepen in ons landje. En maar goed ook, want vandaag blijkt uit een geheim rapport van TNO, ingezien door de T, dat defensie te maken heeft met een heel andere, veel gevaarlijker vijand: STIKSTOF.

"Door een recente stikstofuitspraak van de Raad van State komen activiteiten op kazernes in het gedrang, zien onderzoekers. 'Hierdoor is defensie zelfs helemaal niet meer in staat om geplande activiteiten op kazernes uit te voeren.'" Nou dat is dan mooi. Terwijl de wereld in brand staat kan de Hollandse defensie door stikstofstrijders als Johan Vollenbroek en de zijnen zegge en schrijve: NIKS. De NAVO-doelen worden hierdoor hoogstwaarschijnlijk niet gehaald, net nu het demissionaire klarnakabinet het eens was geworden over verhoging van het defensiebudget om die doelen te halen. Tuinman boos: "Als het gaat om oefenen met personeel, de inzet van voertuigen en drones: het staat allemaal op de tocht." Rutte, net een verlanglijstje gepresenteerd, boos. Trump straks ook boos. En dan zijn WIJ ook nog eens gastheer op de NAVO-top van volgende week, waar al die boze mensen bij elkaar komen om ons uit te lachen, want die top werd al zo fantastisch voorbereid en kost gelukkig helemaal niks. Op deze manier hebben we elke oorlog, zelfs die met stikstof, bij voorbaat verloren. Mensen, we zijn zo ontzettend terug - bij af.