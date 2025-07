Kak. Bijna was het ons gelukt om de rest van dat vrouwenvoetbal straal te negeren. Het was niet om aan te gluren, het duurde veel te lang - heel NPO1 naar z'n moer, dat dan weer wel lol - een miljoenmiljard mislukte passes, allemaal mislukte pingels, welgeteld 1 mooie goal. Maar Nederland staat gewoon in de finale. Aan de zijlijn weliswaar, maar WE staan er. Zijn we nou voor Engeland, of zijn we nou voor Spanje? Geen idee. We zijn vooral voor mevrouw Wiegman, die doet wat niemand ooit deed. Snel, haal Chinees met witte rijst, het begint om een 18:00 uur: LIVESTREAM

SPANJE op voorsprong: Caldentey

1 -1: RUSSO

Wiegman pakt Derde Titel: Engeland wint na strafschoppen