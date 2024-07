Na de abominabele afstraffing tegen Oostenrijk, het masterplan van Ronald Koeman waardoor we aan de kneusjeskant van het schema zijn beland, spelen WE vandaag om 18.00 uur in de achtste finale van het EK tegen de Karpatenboys. We staan onze portemonnee niet zomaar af dus er moet iets gebeuren. Veermannetje moet eruit, maar wie zetten we erin? De 102-jarige Daley Blind, of toch het gestagneerde toptalent Ryan Gravenberch? En krijgt Donyell Malen de voorkeur boven Jeremie Frimpong? Spelen we achterin een keer met 5 (en wingbacks) of toch weer met 4? En gewoon Memphis in de spits, of toch - tu tu tu tu - Woutje Weghorst? Maak u niet druk om die Roemenen, die kunnen er geen zak van. U bent de bondscoach. Maak effe een opstelling, want Koeman is een reag(l)uurder. Anouk Hoogendijk (hoi) ONS ORANJE & Pim Sedee ORANJELIVESTREAMS NA DE KLIK.