U hebt vorige keer al kunnen wennen aan het idee dat u vanavond met de wortels op uw kop in Bosnië zit - en daar bent u dan. Het Nederlands elftal moet namelijk niet alleen leuk zijn als we toevallig de halve finale halen en het lekker dichtbij in Duitsland is! Oranje speelt vanavond in Zenica, het door ArcelorMittal gekaapte Pittsburgh van Bosnië, maar dan met meer alcohol en meer islam. Een van de goorste en grauwste steden van Europa, iedereen wordt zomaar ziek & iedereen krijgt zomaar longkanker, maar niemand weet waarom. Een ideaal carnaval van ongemak om eens lekker met de snuit in de sljivovica en de lozovaca te vallen, en misschien wordt u dan morgenvroeg wel wakker in de armen van een naakte imam. Het interessantste uitje in Zenica is Tvrdava Vranduk, het kasteel van Vranduk, en dat ligt verdomme niet eens in Zenica. Kunt u een uurtje wandelen en de heupflacon leegdrinken, alvorens u gloeiend van de rakija terugkeert naar het tweede toeristische dieptepunt: Bilino Polje, het stadion van de lokale voetbalclub, capaciteit 15.000 man en daarmee het Mac3Park Stadion van Bosnië, alwaar Nederland in een verkapte oefenwedstrijd (want toch al geplaatst voor de volgende ronde van de Nations League) speelt tegen Bosnië. Hup Holland!

Update rust - 0-1 BROBBEY

Update einde - 1-1