Screenie gemaakt tijdens training Oranjeleeuwinnen gisteren ter voorbereiding op de loeimoeilijke pot tegen de Fransinnen. HUDDLE GROUP HUG! Dikke mik. Koek Ei. Boutje Moertje. Lepeltje Lepeltje. Pais Vree. MAAR IS DAT EIGENLIJK WEL ZO? De kuch vriendinnenploeg van vertrekkend bondscoach Andries Jonker grossierde dit weekend in HAAT EN NIJD en ONDERHUIDS GEDOE. Was het allemaal alfa haantjesgedrag en big dick energy, of zijn we er weer ingetuind & winnen die grieten gewoon met drie doelpunten meer meer meer? Live op BASEL24.

Update: 0-1 Toletti '22

Update: 1-1 Pelova '25

Update: 2-1 Bacha '41 (ed)

DOM SLORDIG ONNODIG 2-2

DE BESLISSING: 2-3 '63

HAHAHA: 2-4

PINGEL: 2-5

einde: doe nu maar weer Omroep Max-meuk op NPO1, en daarna die Kittel-gay.