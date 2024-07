Het door handballende Engelsen en omgekochte scheidsrechters uitgeschakelde Nederlands Elftal is terug op Hollandsche Bodem. Keurig op Schiphol-Oost want geen last van pottekijkers en landingsbaanbestormers die een selfie willen met o.a Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Elftal is niet compleet, een deel van de selectie is vanaf Wolfsburg Flughafen (al dan niet met prive-jet) vertrokken naar vakantie-adressen zoals Roompot Malediven en Landal Bali. Het EK, we hadden er zin an, maar toen Memphis er stiekem tussenuit piepte, was het wel klaar. Gelukkig hebben we de foto's nog. In Dortmund zijn ze nog steeds zo overdonderd door het fantastische oranjefeest gisteren: op de website van Stadt Dortmund. Die schönsten Bilder von Tag 25 der UEFA EURO 2024 in Dortmund. Geil um zu bewahren. Tot de volgende keer & met welke bondscoach?