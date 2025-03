Vanavond wordt Memphis een monument. Hij treedt toe tot de Club van Honderd. En dan ben je geen pannenkoek meer, maar 1 van de Illustere 10, een CENTURION, zoals oa Wesley, Raffie, Dirkie, Giovanni, Persie. Mooi stukkie van expert Sjoerd Mossou over Memphis in het AD, maar dat had onze Mosterd al eerder en beterder gedaan met Een ode aan Memphis Depay. Goed, gaat het vanavond nog ergens over? Jazeker. Nations League is natuurlijk een Calimero-competitie, maar toch ook weer niet want van invloed op de kwalificatierondes voor het WK 2026 in het schitterende Trumpistan (incluis Mexico en Canada lol). Als Oranje wint spelen we tegen Turkije, Bulgarije & Georgië. Bij verlies wordt het een poule des doods met Polen, Finland, Litouwen en Malta als tegenstanders. Feestbeelden vanuit Valencia via OnsOranje. Maak er wat moois van Memphis. ALLE BALLEN OP FRIMPONG. Voorbeschouwing + pot nu op NEDERLAND3.