Dit (foto boven) is het Nederlands elftal zonder Memphis Depay. Een kringgesprek van Mathijsjes, Joeys, Jerdys en Wouten, die daar braaf aan de kaas zitten te knabbelen omdat opa Ronald jarig is. Iedere club, iedere kamer, iedere werkvloer, ieder voetbalteam en ieder land heeft een Memphis Depay nodig. We hebben geen fluit aan elf als voetballer vermomde keepers die na afloop vijf Extran drinken. Een eigengereide kerel maar wel ónze eigengereide kerel. Memphis Depay is een STER. Een vedette. Een artiest die zijn naam met gouden letters in de annalen van het Nederlands elftal heeft geschreven. Iemand die niet ieder jaar met de caravan naar dezelfde camping in de buurt van Perpignan gaat, maar zich laat omringen door mooie vrouwen (denken we), rappers, kettingen, auto's, jachten - en dat vinden wij allemaal blijkbaar heel raar. Wij. De mensen voor wie het hoogtepunt van afgelopen week bovenstaande verjaardag was, door met oom Sjors te kletsen over zijn baan als monteur in de ventilatietechniek. Wij vinden de hoed van Memphis Depay 'raar'. En dan gaan totale weggooiers als Joep Schreuder (kan die eindelijk een keer oprotten?) daar allemaal vragen over stellen. Terwijl wij géén idee hebben hoe het is om op je achttiende in het supersterrendom te katapulteren en onder hyperdruk te voetballen bij clubs als Barcelona, Manchester United, Lyon, Atlético Madrid. Wij voetballen bij Rukvogels 5 en daar dragen we toch ook geen hoeden?? Memphis Depay maakt een rapnummer. Nou jongens, wat een schande. Uw vrouw zit bij de harmonie, ongeveer hetzelfde, maar dan met meer karnemelk. Memphis Depay draagt een hoofdband. Uw pastoor heeft in z'n nachtkastje een joekel van een cockring en het enige verschil is dat Depay niet moeilijk doet over zijn eigenaardigheden: hij heeft SCHIJT aan wat anderen ervan vinden. En het is allemaal maar raar en gek, omdat 'wij' in Bokkelullenveen vroeger niemand kenden met vlechtjes, of met een kleurtje, of met een leeuw op z'n rug. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou, Memphis Depay is een held, een superster, met z'n heerlijke kop boven het maaiveld, een broodnodige steen in ons rimpelloze meer van laffe borrelaars, en we hebben 'm broodnodig tegen die vieze Roemenen. HUP MEMPHIS DEPAY!