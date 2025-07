Je hebt sporters, topsporters en koningen als Max Verstappen, die met een oranje kroontje op al die onderdanige coureurs op kindertjes in winkelwagentjes doet lijken. Gisteren presteerde hij weer het onmogelijke door in het hol van de Engelse leeuw drie Britten achter zich te laten en vooral Zak-team McLaren MAXISTRAAL te verslaan. Maar dat was zaterdag en vandaag is zondag - gewoon een compleet andere dag. Racedag! Eerste bocht wordt misschien nog wel spannend maar daarna rijdt Max weg en verder weg en helemaal foetsie weg. Geen tranendal zoals in 2021 maar oranjeglorie van de man die zich de koning van Silverstone kronen kan. Met een beetje geluk en wellicht wat regen is dat gauw (in 52 rondjes) gepiept, zo voorspellen wij. Toch is het doorgaans eerst zien, dan geloven dus gaan we snel naar de baan om LIVE te kijken naar nummer 1 vanaf P1 in hopelijk weer een Simply Lovely Race op Silverstone.