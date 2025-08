200. Dat is precies het bedrag in euro's dat je tegenwoordig op zak moet hebben voor twee uurtjes parkeren in Amsterdam. Het is ook het aantal Grands Prix dat Verstappen na vandaag op zijn naam heeft staan. En misschien wordt het nog zijn slechtste ooit ook! Hij moet in ieder geval vanaf P8 komen en zelfs Boterletter staat voor hem. Gelukkig wist Leclerc te verrassen in de kwalificatie, wat de boel nog enigszins spannend maakt. Maar misschien maakt Max wel weer een wonderlijke comeback. Wie zal het zeggen? Wij in ieder geval niet want wij Stijllozerds zeggen dat Piastri wint en lachebekje Norris tweede wordt. Max eindigt P4 en beperkt de schade andermaal. Maar eerst zien, dan geloven. En zien zullen we: de race op de Hungaroring. Live die kant op en LIGHTS OUT!

Update - Lachebekje Norris is het lachebekje van de dag en wint door een topstrategie. Piastri tweede, Russell derde en Verstappen sluit zijn jubileumrace af als NEGENDE. Bah. Zomerstop: tot over een paar weken in... ZANDVOORT.