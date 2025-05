MONACO oooohooo!!!! Ja racefans we zijn weer op het prachtige stratencircuit van Monte Carlo, genieten van deuken in vangrails, kleine klappers, megaklappers, millimeterwerk, het zwembad, lekkere dames drankjes op jachten, Verstappen die op 0,001 de Pole pakt en dus gewoon een ouderwets heerlijke KWALI-ZATERDAG! Hebben we er een beetje zin in? Ja dat hebben we! Verstappen zit weer wat beter in zijn velletje door de overwinning op Imola en kwam daarom helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe bootje aanmeren in de haven van Monte Carlo. Wij meren vandaag aan op de bank om naar onze rappe landgenoot te gluren. Nou kunt u deze zaterdagmiddag natuurlijk ook met een Aperol Spritz op het terras gaan zitten maar het is: pokkenweer. Pech (voor uw vrouw). Dan maar Viaplee aan en koekeloeren naar de supersnelle rondjes door de tunnel en langs zwembad en haven. Hoogste tijd om LIVE over te schakelen naar prinsdom Monaco voor de mooiste en spannendste kwalificatie van het jaar!

Update - Rode vlag: Russell valt uit en daarmee zijn beide Mercedessen kaputt.

Update - Lulletje rozenwater pakt weer eens pole. Max een teleurstellende P5. Nu kijken of die extra pitstop het wat leuker zal maken.