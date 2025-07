De wellicht mooiste Tour de France in jaren (boks Mathieu, boks Thymen) krijgt vandaag een bizar slot - als het allemaal doorgaat. Drie keer de puisterige kasseien van de puist Montmartre op, met kans op regen. Dat is verdoemme bijkans MISDADIG! Iedereen is kapot, iedereen is moe, zelfs klasbak Pogi heeft er HELEMAAL TABAK VAN. En dan moeten ze ook nog als een stel circusaapjes omhoog slingeren door een nauw steegje met in de nek een stelletje hitsige sprinters die Champs Elysee op de palmares willen bijschrijven. DAT GAAT FOUT - hiero de LIVESTREAM.