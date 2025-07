Iedere Tour de France staat er iemand op, die boven zichzelf uitstijgt, die iets heel ergs moois neerzet, een prestatie van wereldklasse levert. Deze Tour is dat Dennis Boxhoorn van de Team DPG/Volkskrant/Pendelbus, met zijn werkelijk schitterende interview met Michael Boogerd, in de enige interview-methode die ertoe doet (aanhalingstekens openen, en gaan). Boogerd is La Plagne, en La Plagne is Boogerd, en beiden weten het. Heeft u wat te lezen tijdens deze ingekorte etappe van maar 93,1 kilometer. LIVESTREAM