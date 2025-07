Weet u nog? Het was vorige week zaterdag dat een of andere bezopen islamist ons, de witte westerling, poogde zwart te maken in de Volkskrant door onze witte wereld volkomen zwart te bombarderen met allerlei kwaadaardige onzin over het gevaar van: witheid (gevolgd door een lofzang op de islam, uiteraard). Daar moesten wij ons van bevrijden volgens de islamist. Nu is daar op X wel genoeg over gezegd, maar vandaag verschijnt in diezelfde Volkskrant een column van schrijver (Julianabiograaf), socioloog en feminist Yolanthe Jolande Withuis. En na het vertrek van columnisten René Cuperus, Martin Sommer en Elma Drayer leek het er even op dat we de Volkskrant definitief voorgoed voor altijd konden overslaan alsook vergeten. Maar uit de pen van Withuis druppelt toch nog inkt die het papier waard is. Daarmee deelt zij zo'n overheerlijke partij prachtige petsen uit aan islamist Houria Bouteldja dat we het u niet wilden onthouden.