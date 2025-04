Onderchef Onderdrukking van het Algemeen Dagblad heeft maar weer eens een vleeshaak gevonden om een rol döner aan op te hangen: een Rotterdamse winkel die 'volledig draait om de salaat, het islamitische gebed'. "Je kunt hier shoppen en bidden. 'Eigenlijk zou elke winkelstraat dit moeten hebben'." Nou nee NADIA MADNOERSAN, dat zou dus NIET iedere winkelstraat moeten hebben, omdat we in onze (nog wel) vrije samenleving maar eens af moeten van het idee dat het normaal wordt gevonden dat vrouwen een gebedsruimte niet tegelijk met de mannen mogen binnentreden - en dat moeten we zeker niet normaal vinden in tijden waarin gendergrenzen worden opgerekt en er keihard wordt gestreden om vrouwen op gelijke hoogte te stellen met mannen. De paradoxale onnozelheid wordt voortdurend in leven gehouden door lui als Nadia Madnoersan, die om de week weer een braakbal uit de dode boom werpt door te stellen dat de islam de allerbeste uitvinding sinds het wiel is. Nou Nadia:

We moeten maar eens stoppen met de homohaat in islamitische kringen te bagatelliseren met zalvende plaatpizza's van Nijmeegse sociologes en laffe vingertjes naar Andrew Tate. We moeten maar eens stoppen met wegkijken als een hoge pief van GroenLinks rapporten over anti-homogeweld bewust (of zelfs met regelrecht kwaadaardige intenties) onder het tapijt veegt. We moeten maar eens af van het idee dat het normaal is dat kinderen van de allerjongste leeftijden op scholen leren dat homoseksualiteit een zonde is en dat meisjes op diezelfde scholen te maken krijgen met 'strenge gedrags- en kledingvoorschriften'. We moeten maar eens af van het idee dat het normaal is dat die scholen herhaaldelijk in opspraak komen door antiwesterse en anti-Joodse uitspraken en dat ze bij D66 vinden dat die opleidingsinstituten van de haat alleen maar méér geld moeten krijgen.

We moeten maar eens af van het idee dat het normaal is dat docenten met de dood worden bedreigd omdat er een fucking cartoon van een profeet getoond wordt, en dat het normaal is dat een imam van een of andere moskee massale bijval krijgt als hij stelt dat 'het beledigen van onze profeet Mohammed niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting' want daar heeft het in onze vrije samenleving juist ALLES mee te maken. We moeten maar eens af van het idee dat het normaal is dat Koeweitse Moslimbroeders, Turkse staatsnazi's en andere buitenlandse glibbertongen 'onze' moskeeën in een verstikkende houdgreep nemen - ja, we moeten maar eens af van 'ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen'. En we moeten ook maar eens af van het idee dat het normaal is dat er om de haverklap radicale haatpredikers in moslimkazernes of op islamitische megafestaties staan te loeien dat Nederland zo'n achterlijk kutland is. We moeten paal en perk stellen aan islamitische weekendscholen en salafistische stichtingen waar kinderen van staatsgevaarlijke salafistische sisseltongen leren dat homo's en afvalligen de doodstraf verdienen.

We moeten maar eens stoppen met het gelijkstellen van 'kerkklokken' aan de islamisering van de publieke ruimte door middel van een versterkte, agressieve en dwingende oproep tot geloofsbelijdenis want anders. We moeten er maar eens mee kappen om iedere religieus-ideologisch gemotiveerde aanslag weg te schrijven als eenmansdaad van een eenzame wolf want er zijn tien-, nee, honderdduizenden doden gevallen EN. HET. ZIJN. ER. GENOEG. We moeten maar eens af van het idee dat het normaal is dat het Dreigingsniveau voortdurend de toerenbegrenzer raakt omdat ze in bepaalde hoeken van het religieuze spectrum nou eenmaal weinig humor hebben. Het is niet normaal dat er mensen zijn die ANGST hebben om de metro in te stappen, of dat er mensen zijn die bang zijn om naar een concert te gaan. We MOETEN in verweer komen tegen belachelijke prutstukjes in Trouw waarin wordt betoogd dat 'terroristische daden op geen enkele manier voortvloeien uit de islam' want dat is HELAAS wel het geval.

We moeten maar eens af van het feit dat alle media volgekalkt worden met ronkende stukken over 'islamofobie' omdat het zo welig zou tieren in dit land. Maar wat is dat nou eigenlijk, islamofobie? Omdat er mensen zijn die kritiek hebben op of vraagtekens zetten bij het dwingende en gebiedende functioneren van een regressieve vrouw- en homohatende mannenhobby is er sprake van islamofobie? En ach ja, er lopen er in dit land een boel rond die toch al reddeloos verloren zijn. Iedereen bij D66, hoe ze niet hebben gezien hoe het koekoeksjong Fonda Sahla als schaap in wolfskleren iedere discussie over het hoofddoekje platsloeg met haar larmoyante gehuuuuhuuuuuu. De lachwekkende vrouwenvernederaar Hendrik Jan de Boerkaman die denkt dat de boerka een keuze van een vrouw is, maar niet snapt dat die KEUZE om die boerka weer uit te trekken haar geboden wordt door het vrije Nederland: in ieder land waarin de politieke islam als heersende macht is geïnstalleerd is de keuze van de vrouw plots geen keuze meer. En daaropvolgend: we moeten maar eens stoppen met geloven dat het een goed idee is een monotheïstische religie die de facto opereert als 'wetgevende en expansiegerichte doctrine' op het schild te hijsen terwijl het 'een concurrerende sociale orde' vormt.

We moeten maar eens stoppen met het feit dat meer of minder salafistische aanjagers zich keer op keer bij nuttige mediaidioten als Nadia Madnoersan naar binnen wurmen om ons op te dringen dat het godverdomme allemaal maar normaal is, en dat je zo lekker kan vreten tijdens de iftar, en dat de buurman van die lekkere koekjes bakt. Een volk dat voor korannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. En verder wat Hans zegt.