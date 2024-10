Debatje in Amsterdam over de 'olifant in de kamer': nog maar 43 procent van de Amsterdamse jongeren accepteert dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar worden. Stond toevallig een leuk stukje in de Volkskrant over 'hoogopgeleide moslims' die naar Marokko vluchten vanwege onder meer de 'linkse ideeën over lhbti'. Nou, en daar moet de AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD dan een boom over opzetten. Gaat dan allemaal over voorlichting, homohaat binnen de FVD en dan zegt Truusje Truusman van de PvdA: "Het is moeilijk om precies aan te geven waardoor het komt." Dat is dus die 'olifant in de kamer'. En iedereen weet stiekem wel af van de olifant in de kamer. Dit olifantje bijvoorbeeld, die homo's belaagt omdat homoseksualiteit 'not normal' is, waarop het arme olifantje in Het Parool nog net niet wordt uitgeroepen tot Olifantje van het Jaar. Dus ja, die olifant in de kamer? Eerlijk gezegd: het maakt helemaal geen flikker uit wie of wat de olifant in de kamer is. Want u kunt de olifant in de kamer wel benoemen, of het uitzoeken, of het opschrijven in een of ander lijvig rapport, maar dan veegt Rutger Groot Wassink (GroenLinks) de conclusies - met een paar laffe smoesjes - toch onder het tapijt. De olifant in de kamer NIET durven te benoemen. Dát is pas een olifant in de kamer.