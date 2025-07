ISIS savages continue to humiliate, abuse, and murder the Druze of Sweida. These sick jihadists have no right to exist. pic.twitter.com/FuutEOV0EN

Druzen hebben een beetje hetzelfde probleem als Alawieten, christenen, Yezidi's en joden, namelijk dat het geen soennieten zijn, maar ze wel op soennitisch grondgebied leven. Afgelopen dagen moesten Druzen het om die reden opnieuw ontgelden aan de hand van """soennitische milities""" die nog altijd nagenoeg niet te onderscheiden zijn van Syrische """overheidstroepen""", omdat het in veel gevallen gewoon maar net de vraag is welk uniform ze die dag dragen. De aanvallen leidden tot "tientallen" doden en ongeveer evenveel naargeestige filmpjes waarbij de snorren van Druze-mannen afgeschoren en geknipt worden.

Maar wat de Druzen dan weer wel hebben, is een goede buur aan Israël, omdat Druzen in Israël daar een gewaardeerde en geïntegreerde gemeenschap vormen. Eind april intervenieerde de Israëlische luchtmacht al in Syrië om Syrische Druzen te beschermen, en afgelopen dagen viel de Israëlische luchtmacht opnieuw soennitische milities aan die Druze-stad Suweida probeerden te betreden. Maar hedenmiddag deed diezelfde luchtmacht iets nieuws, het viel namelijk het Syrische Ministerie van Defensie midden in Damascus aan, en dat geldt als de eerste Israëlische aanval tegen een doelwit dat onmiskenbaar tot Al-Sharaa's nieuwe soennitische overheid behoort.

De IDF licht toe: "The IDF struck the entrance of the Syrian regime's military headquarters in the area of Damascus in Syria. The IDF continues to monitor developments and the regime's actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon, the IDF is striking in the area and remains prepared for various scenarios." Interessant wel, omdat het hiermee communiceert dat het de Syrische overheid verantwoordelijk houdt voor het gedrag van 'soennitische milities' (die afhankelijk van het rooster inderdaad ook deel uitmaken van Syrische overheidstroepen).

Ook bijzonder beeld: Syrische Druzen lijken Israëlische Druzen bij de Israëlische grens op te halen om hen ter versterking dieper Syrië in te rijden. Israël lijkt het uitwaartse verkeer niet tegen te houden, maar de terugkeer van Israëlische Druzen uit Syrië leidt wel tot enige chaos aan de grens.

Veel meer beeld na de breek.

Update 14:37 - Israël escaleert de aanvallen tegen Al-Sharaa's Syrische overheid substantieel en bestookt nu ook het Presidentiële Paleis en het _General Staff_-gebouw. Israëlische MinDef Katz laat in twee tweets weten: "De pijnlijke klappen in Damascus zijn begonnen." Ook licht hij toe: "De IDF zal in Suweida krachtig blijven optreden om de strijdkrachten die de Druzen aanvielen te vernietigen totdat zij zich volledig hebben teruggetrokken. Onze Druzenbroeders in Israël, jullie kunnen erop rekenen dat de Israëlische Defensiemacht jullie broeders in Syrië zal beschermen. Premier Netanyahu en ik, als minister van Defensie, hebben een belofte gedaan - en die zullen we nakomen."

Update 14:43 - Volgens de IDF zijn "honderden" Israëlische Druzen vandaag naar Syrië overgestoken om hun Syrische broeders bij te staan. "The IDF says it is working to return them to Israel. Meanwhile, the military says it successfully prevented Syrian Druze from entering Israel from the Hader area of southern Syria at the same time." Wat een chaos.

Update 15:19 - De IDF zegt: "De sector van de 210e Divisie wordt versterkt met extra troepen in het grensgebied en op posten in de veiligheidszone." Daarnaast worden volgens Kan News twee divisies richting de Golanhoogte en Syrië verplaatst. "Het ongecontroleerd overschrijden van het grenshek naar Syrië vormt een gevaar voor de Druzen en onze strijdkrachten en moet onmiddellijk worden gestopt," laat de IDF ook nog weten.

Update 15:22 - Het Syrische ministerie van Volksgezondheid meldt dat er negen gewonden zijn gevallen bij de bombardementen op Damascus.

Update 15:38 - Beeld vanuit de lucht - door de IDF gepubliceerd - van de rake Israëlische aanvallen op het Syrische presidentiële paleis in Damascus.

Update 15:54 - Volgens het Syrisch/Arabische persbureau SANA zou Israël inmiddels aanvallen uitvoeren in Daara, Zuidwest Syrië.

Update 16:02 - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio maakt zich: zorgen. De Amerikanen hoopten gisteravond al de rust te bewaren in het M-O maar dat lijkt vooralsnog niet zo best te lukken. Ondertussen meldt Sana dat er één dode en achttien gewonden zijn gevallen bij de Israëlische aanvallen.

Update 16:14 - Axios meldt dat de Amerikanen een beroep op Israël doen om de aanvallen te staken. Het is tijd voor een adempauze en de DIALOOG!

Update 16:43 - Staakt-het-vuren! Staakt-het-vuren tussen Syrische milities (volgens Druzen de staat) en de Druzen, in het zuidelijk Syrische Suwayda althans. Druzenleider laat ook van zich horen: "After the painful events, we reached an agreement with the Syrian state. All military operations in Suwayda will end. Suwayda will be fully reintegrated into the Syrian state."