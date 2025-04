Armed clashes have been ongoing for around 12 hours in Sahnaya, Damascus countryside, between Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) Factions and Druze Factions. Then there's Abu Mohammad al-Jolani, blatantly lying to the public by claiming that Syrians are tired of war, apparently… pic.twitter.com/XrfFnLaHzy

Zelfs voor Syrische begrippen meervoudig complexe toestanden dit. Samenvatting: soennitische milities zochten een reden Druzen aan te vallen en die werd gevonden in deze circulerende audio-opname van een vermeende belediging van profeet Mohammed. Daarbij vielen gisteren minstens 10 doden, waarna de Druze-gemeenschap zichzelf mobiliseerde en defensieve maatregelen nam. Dat komt inmiddels neer op: Druze-hinderlagen smoken soennitische milities die richting Suweida bewegen, en soennitische hinderlagen smoken Druze-milities die richting Damascus bewegen. Ondertussen stuurt Syrische leider Jolani ook """overheids"""troepen om de orde te herstellen, maar omdat zij zo moeilijk te onderscheiden zijn van 'soennitische milities' worden ook zij soms aangevallen door Druze-hinderlagen, wat gisteravond nog in 8 dode overheidssoldaten resulteerde.

En om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden intervenieert de joodse luchtmilitie nu ook: "The Israeli military carried out a drone strike on an armed group preparing to attack a Druze community in Sahnaya, on the outskirts of Damascus, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz said in a joint statement on Wednesday. The “warning operation” targeted “a gathering of an extremist group that was preparing to continue its attack on the Druze population” in Syria, said the premier and defense minister. In a separate statement, the IDF said the drone strike targeted operatives “after they had attacked Druze civilians.”"

En dan rijdt er zojuist ook nog een VN-konvooi naar binnen! Kortom: een boeltje is wat het weer is.