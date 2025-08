Alvorens ons allemaal een prettig weekend te wensen op deze regenachtige vrijdag wil Hans Teeuwen nog even wat vertellen over HEET TOPIC Israël/Gaza/Hamas/propaganda - u weet wel, daar worden hele (goede) podcasts aan gewijd. Daar kun je namelijk van alles over zeggen, en dat doet Hans dan ook. Hij wijst vooral op de hypocrisie van al die modieuze meelopertjes, nu natuurlijk allemaal naarstig op zoek naar Bob Vylan-kaartjes of druk met tatoeëren voor Gaza. Ach, die luisteren toch niet naar iemand als Hans. Wij wel. U ook? VIDEO kijken dan!