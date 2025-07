Misschien wel de beste podcast van Groot-Brittannië is Triggernometry, een tweewekelijks praatprogramma van comedians Konstantin Kisin en Francis Foster. Ditmaal schuift voormalig Brits legerofficier en huidig Midden-Oosten expert Andrew Fox aan in een aflevering die door de makers wordt weggezet als 'The Best Israël Conversation You've Ever Heard'. Nu voert het wat ver om Israël te reduceren tot de huidige, op 7 oktober begonnen ellende, maar het is zeker een van de beste gesprekken over de (inderdaad verschrikkelijke) oorlog tot dusver, met een gast die moeiteloos door de contante stroom van propaganda en valse frames prikt, en niet te beroerd is om bij beide partijen de vinger op de zere plek te leggen. Ga er even voor zitten; absolute aanrader.