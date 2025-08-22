Ja ho ho Den Haag hoe zit het nou? Wij van de GeenStijl willen hier graag aan de VrijMiBo maar wij van de GeenStijl willen toch ook wel graag dat laatste restje van het Gaza 'debat' van gisteren afkijken, en dan met name het stukje waarin de mond van minister Veldkamp de enige mond is waarmee het kabinet spreekt om te zeggen wat hij/het van alle door de Tweede Kamer ingediende moties vindt. Eigenlijk zou het debat dus gisteren gewoon worden afgemaakt, maar toen werd het einde uitgesteld naar vandaag om 16:00 uur, maar de ministerraad is kennelijk NOG STEEDS BEZIG en dan gaat de NOS schrijven: "In de Haagse wandelgangen is te horen dat het "heel spannend" is." Draait allemaal om de vraag of Nederland op eigen houtje extra maatregelen tegen Israël gaat nemen omdat onze kleine Napoleon en de overblijfselen van de NSC-ravage dat willen. Het debat begint nu volgens Debat Direct om 17:00 uur, maar wie zegt ons dat ze er dan uit zijn? Een demissionair kabinet in crisis. Dat kan er ook nog wel bij.

UPDATE 16:30 - Debat nu uitgesteld tot 18:00 uur

**UPDATE 17:18 - ** Ministerraad afgelopen