Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) deed deze week een door de vaart der gebeurtenissen ondergesneeuwde uitspraak: “We zijn allemaal Gaullisten geworden.” Het is grappig dat de minister die qua formaat en temperament wel wat weg heeft van Napoleon Bonaparte zich vergelijkt met Charles de Gaulle. Maar het is zorgelijk dat – de eigendunk terzijde – Veldkamp de huidige situatie vergelijkt met die van 1966 toen Frankrijk zich uit de NAVO terugtrok (blijft jammer dat die scriptie staatsgeheim is). Zijn uitspraak lijkt op die van Dick Schoof twee weken geleden toen die opeens eigenstandig Nederlandse vredestroepen in Oekraïne toezegde. En net zoals toen rijst de vraag: is hierover wel overleg geweest in de coalitie?

Na de ongekende toestand vrijdag in het Oval Office waar met name JD Vance qua wijsneuzerij helemaal Derk Boswijk (beide zijn fopmilitairen, Boswijk cosplayt Rambo als reservist en korporaal Vance schreef tijdens zijn uitzending naar Irak stukjes als militaire PR-man) op Volodymyr Zelensky ging, lijkt een deel van Europa hysterisch te zijn geworden. Zelfverklaard “””EU-minister van Buitenlandse Zaken””” Kaja Kallas twitterde die avond zelfs dat de westerse wereld een nieuwe leider nodig heeft. In het Kremlin sloeg Vladimir Poetin zich ongetwijfeld de dijen blauw van plezier.

PVV-leider Geert Wilders houdt het hoofd wel koel. “Zonder de VS komt er geen vrede, geen veiligheidsgaranties, helemaal niets. Het is in ons belang de VS en Oekraïne weer on speaking terms aan tafel te krijgen”, twitterde hij. NAVO-chef Mark Rutte zit op dezelfde lijn: beter dat Zelensky zich wat deemoediger opstelt. De secretaris-generaal voegde daaraan toe dat hij na een telefoongesprek met Trump ervan is overtuigd dat de VS nog steeds ‘totaal’ toegewijd aan en leider van de NAVO is.