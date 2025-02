Even voor 't veldoverzicht: Amerika en Rusland gaan morgen samen over Oekraïne onderhandelen in Saoedi-Arabië. Elders voert Amerika aparte gesprekken moet Oekraïne, en Europa is er überhaupt niet bij betrokken - al zegt Amerika's MinBuz Rubio dat Oekraïne en Europa wel aan mogen schuiven bij de 'echte onderhandelingen', waar de aanstaande gesprekken volgens hem dus nog niet onder vallen. Wat hier natuurlijk echt staat: de kaders worden door de twee sleutelspelers in Saoedi-Arabië bepaald, Oekraïne mag tijdens 'de echte onderhandelingen' bij het kruisje tekenen en Europa mag schoorvoetend toekijken terwijl Oekraïne dat doet.

Om 'een vuist' te maken tegen Europa's Grote Uitsluiting houdt Macron vandaag een 'spoedtop' voor Europa's grote spelers, waaronder de Poolse, Duitse, Deense premier en DICKIE SCHOOF. De melodie laat zich raden natuurlijk: in plechtige doch dringende bewoordingen erkennen dat er een nieuw tijdperk aanbreekt voor Europa, waarin het niet langer kan bouwen op Amerika's toewijding en daarom dus een eigen militair-industrieel complex en eigen volwaardige krijgsmachten nodig heeft - waarbij in elk refrein gehint zal worden op de vorming van een Europese Krijgsmacht.

De drijfveer hierachter zal steevast luiden: "Rusland zal/kan/gaat/wil Europese NAVO-landen binnenvallen". De Denen roepen dat al weken, de Baltische staten vrezen het al decennia en Zelensky blijft dit natuurlijk dankbaar benadrukken. Zelensky 'onthulde' in een exclusief interview met NBC News dat 'geheime documenten' erop wijzen dat Poetin in Wit-Rusland 150.000 troepen gaat trainen/al traint om Polen en/of Litouwen binnen te vallen.

Ja, daar kunnen we toch vrij kort over zijn: geloven we niet. Als Poetin überhaupt over 150.000 nieuwe troepen zou beschikken dan zou hij niet genoodzaakt zijn NOORD-KOREANEN IN TE ZETTEN om Oekraïne van Russisch grondgebied in Koersk te drijven - wat dus nog altijd niet is gelukt. Daarbij is Ruslands pantser- en luchtmacht gedecimeerd, is Polen ook zonder Amerika inmiddels Europa's grootste krijgsmacht en daarbij heeft Trump zich ook nooit formeel afgekeerd van NAVO Artikel 5. En al zou Rusland het kunnen - wat het niet kan - dan heeft geen motief, zoals het dat bij Oekraïne wel degelijk had. Want wees nou wel; de invasie is verwerpelijk, maar niet ongeprovoceerd.