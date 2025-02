Trumps MinBuz Marco Rubio is neergestreken in het Huis van Saoed, en Russische MinBuz Lavrov zegt dat hij klaar is morgen met hem in gesprek te gaan over de Oekraïense Kwestie. Het heetste hangijzer: hoe weerhouden we Nederlandse Vredestroepen ervan door de stoten naar Moskou, want zo zijn die jongens nu eenmaal. "In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een eventuele Nederlandse bijdrage aan een missie in Oekraïne, al is nog niet duidelijk hoe die bijdrage er precies uit moet komen te zien." Tegelijkertijd tweet Wilders: "De PVV is tegen het sturen van Nederlandse militairen naar Oekraïne." Oftewel, hij is tegen het sturen van Nederlandse troepen, maar (nog) niet tegen eventuele materiële bijdragen. Wel opmerkelijk: Wilders zegt altijd het kabinet te willen laten vallen op zo'n beetje elk twistpunt, maar die taal ontbreekt op dit dossier.

Ondertussen zet Zelensky zonder aan tafel te zitten hoog in en zegt "geen enkele bereikte overeenkomst te erkennen", mocht er een overeenkomst 'gesloten' worden. Daarbij heeft plaatselijke supermacht Polen gezegd géén troepen bij te zullen dragen aan een eventuele vredesmacht, en dat is tot nu toe de meest significante onthouding. Britse premier Starmer heeft daarentegen expliciet gezegd wél troepen te willen leveren.

Update 15:41 - Tusk: "If we, Europeans, fail to spend big on defence now, we will be forced to spend 10 times more if we don’t prevent a wider war. As the Polish PM I’m entitled to say it loud and clear, since Poland already spends almost 5% of its GDP on defence. And we will continue to do so."

Update 15:57 - Financial Times schrijft dat Europese officials het waarschijnlijk achten dat Trump "alle Amerikaanse troepen uit de Baltische staten, en wellicht verder Westwaarts", zal verwijderen - als onderdeel van de onderhandelingen.