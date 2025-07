Secretary of the NSDC proposed a new meeting with Russia next week. They must stop hiding from decisions. Ceasefire. Prisoner exchanges. Return of children. End to the killings. And a meeting at the level of leaders is needed to truly ensure a lasting peace. Ukraine is ready. pic.twitter.com/ksH7FzxnAE

Weet u nog van die belangrijke vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in mei? Dat werd een kopje Turkse thee drinken in Turkije. Gezellig, maar niet wat was beoogd. Nu, juli, doet Zelensky de Russen een nieuw voorstel om te onderhandelen met andermaal als doel: een wapenstilstand en een langdurige vrede. Zelensky zegt in een videoboodschap 'op het niveau van leiders' te willen spreken over een einde aan de oorlog en voegt daar in zijn tweet aan toe: "Secretary of the NSDC proposed a new meeting with Russia next week. They must stop hiding from decisions. Ceasefire. Prisoner exchanges. Return of children. End to the killings. And a meeting at the level of leaders is needed to truly ensure a lasting peace. Ukraine is ready." Rusland lijkt ook ready nu Kremlin-woordvoerder Peskov heeft laten weten dat Poetin 'bereid is tot vredesbesprekingen'. MAAR, en hier komt het Russische addertje onder het gras, pas als Rusland zijn doelen heeft bereikt. Wat eigenlijk zoiets betekent als: niet bereid zijn. Voorts voegde Peskov op de Russische staatstelevisie toe: "President Poetin heeft herhaaldelijk zijn wens uitgesproken om de Oekraïense regeling zo snel mogelijk vreedzaam af te ronden". Nouja, de laatste keer liet Poetin het nog afweten toen er even sprake leek te zijn van een topontmoeting om de 'Oekraïense regeling' vreedzaam af te ronden.

In Washington zat de vredespresident de afgelopen dagen met wat Epstein-probleempjes, maar hij zal nu hopen dat er wat schot in de zaak komt met dit nieuwe voorstel van Zelensky. Trump heeft best wel dringend, zeker daar zijn MAGA-achterban om absolute openheid in de Epstein-zaak vraagt, een succesje nodig. Die achterban stond vorige week maandag ook al op zijn achterste poten toen Daddy Trump, samen met zijn kontkusser Rutte, de levering van nieuwe wapens (betaald door de EU) aan Oekraïne aankondigde en Rusland dreigde met zware tarieven als er niet binnen 50 dagen een deal zou zijn. Die vredesdeal laat vooralsnog op zich wachten.

Ondertussen gaan in het Slavische Slachthuis de bombardementen van Rusland op Oekraïne gewoon door. Het stadje Shostka in de noordelijke regio Sumy zou in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar getroffen zijn door een Russische aanval. Ook andere steden liggen telkens onder vuur. Rest natuurlijk de vraag of Poetin deze keer daadwerkelijk tegenover Zelensky zal plaatsnemen. Het is goed mogelijk dat er weer een of andere Pipo de Clown en Mamaloe-delegatie wordt afgevaardigd. Twee dingen staan deze zondag toch vast: de oorlog duurt voort en deze meneer zal in ieder geval geen deel uitmaken van de delegatie, of welke toekomstige delegatie dan ook.