In Rusland denken ze dat ze de nazi's eigenhandig hebben verslagen en dat klopt maar voor de helft want wij, het Westen, waren er ook bij hoor. De Russen deelden misschien wel een soort van definitieve klap uit in Berlijn, maar hallo, wij hebben West-Europa bevrijd en dat begon allemaal in Normandië. Enfin, nu zitten we hier, of eigenlijk: zij zitten daar, op het Rode Plein in Moskou. De overwinning op Oekraïne Nazi-Duitsland aan het vieren. Aanwezig: Poetinvriend Xi van China, Poetinvriend Lula van Brazilië, Poetinvriend Maduro van Venezuela en Poetinvriend en enige aanwezige EU-president Fico van Slowakije. En natuurlijk de allergrootste Poetinvriend: Gérard Depardieu Steven Seagal (plaatje hieronder).

Militaire parades zijn natuurlijk voor mannetjes die op andere terreinen wat tekortkomen en daarom is het zo leuk om te kijken naar die mannetjes die op hun beurt weer kijken naar de echte mannen (en vrouwen), de mannen en vrouwen (maar toch vooral mannen) die sneuvelen op het slagveld, waar het gaat om centimeters terreinwinst, zoals op dit moment in Oekraïne. Maar goed, dit is een TRADITIE van de Russen en tradities moet je in ere houden, ook op de meest cynische momenten.