Zo af en toe komt er weer een rondje beeldmateriaal uit de hel voorbij. Die andere hel - All Eyes on Luhansk. Strijders van het Internationale Legioen (de buitenlandse vrijwilligers in dienst van Oekraïne, je hoort 'm ook 'it's not fucking shooting' roepen) die met een Slavische Panzerfaust (het lijkt een RPG-7 met OG-7V anti-personeelsmeuk) de Russische indringers onder vuur nemen. Kijkt allemaal weg als de nieuwe Call of Duty op de nieuwste Unreal Engine, alleen heb je hier geen respawn als je een kogel in je dikke reet krijgt. Meer beeld van het zelfde kanaal: totale verwoesting in Bakhmut, nog meer verwoesting, hallucinante beelden van de verschroeide aarde en beeld van Colombiaanse (!) vrijwilligers in de loopgraven. Over die Colombianen maakte AP enkele maanden geleden nog onderstaande reportage: knokken in Oekraïne is eigenlijk niet veel erger dan in de jungle ravotten met drugsbendes, en ze krijgen veel meer betaald (tot $ 4.000 in plaats van $ 600 in Colombia). Enfin, Oekraïne, bijzonder land. Hopelijk bent u er ooit al geweest want er blijft weinig meer van over.