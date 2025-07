In het AD vandaag een alarmerend bericht over een NIEUW FENOMEEN: engnekken die heimelijk meisjes alsook vrouwen filmen op de Lijnbaan in 010, en dan vooral de BBB billen borsten benen. Klinkt als iets nieuws, maar dat is het niet. Ziehier deze repo van 12 jaar (!) terug uit Canada. Er was jaren terug ook een subreddit /r/creepshots, maar die is allang BANNED. Geen idee welke agenda het Agenda Dagblad hier hanteert - moeten de vrouwtjes allemaal aan de modest fashion ofzo? Maar presenteer het niet als "nieuw fenomeen". De publieke ruimte is niet pluis, al jaren niet. Succes met shoppen in de koopgoot vandaag & doe deze ff in de bh.