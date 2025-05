Toch even over pacifisme en het gore verbond dat veel Nederlandse aanhangers van dit "gedachtegoed" zijn aangegaan met Poetin. Vrede en elkaar knuffelen met hele vervelende oosterse muziek op en overal in huis van die gore geurstokjes is allemaal leuk en aardig totdat de buurman de deur forceert, al het servies in de keuken stukgooit, je oudste zoon vermoordt en je vrouw bespringt. Dan kun je terwijl hij aanstalten maakt haar te verkrachten allemaal humanistische tegeltjeswijsheden gaan oplepelen over vrijheid gelijkheid en broederschap maar dan ben je eigenlijk een ontzettende rode ui en bovendien een enorme lafbek. Ook als de buurman vindt dat je vaak te luide muziek draait, de stank van die domme geurstokjes hem tot waanzin drijft en er gesoebat wordt over of de schutting volgens de vergunningen wel op exact de juiste plaats staat. Een nog grotere lafbek ben je overigens als je vijf straten verderop woont en er je hobbyproject van maakt om onder de vlag van intellectuele recalcitrantie altijd en overal de kant van de verkrachtende buurman uit te lichten (geluidsoverlast!) en iedereen en zijn moeder te vervelen met gratuit hippiegejank.

Dat gezegd hebbende, we willen natuurlijk allemaal vrede, er moet water bij de wijn, alleen weigert Rusland vooralsnog een staakt-het-vuren, zodat het kan doorgaan met de denazificatie van Oekraïne het bestoken van superdeprimerende sovjetflats waar louter burgers wonen. 250 drones en 14 ballistische raketten op Kiev vannacht, drie bevestigde doden, maar het zullen er wel meer worden. Klein bier in een oorlog waarin de lijken zich nu al dik twee jaar opstapelen en laat dat nu net het probleem zijn. @Vredespresident, had jij hier niet allemaal ideeën over, komt er nog wat van?

Update 13 doden.