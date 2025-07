Het is bijna 11 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald, de Onderste Steen is nog altijd niet boven en de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vandaag verandert helemaal niks omdat Rusland toch schijt heeft aan de rechten van de mens. Maar toch. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland unaniem gelijk gegeven in de zaak tegen Rusland over het neerhalen van MH17. "Rusland is verantwoordelijk voor het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014." Dat u het weet.