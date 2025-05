Nou dat was het dan. Terwijl de karavaan verder trekt (naar Basel, waar er een liedjeswedstrijd wordt gehouden) heeft politiek Den Haag mogelijk definitief maar in ieder geval voorlopig afscheid genomen van Pieter Omtzigt. Vandaag ging het (terecht) veel over het toeslagenschandaal, Omtzigt zelf noemde ook de pensioenen en zijn strijd tegen corruptie in de Raad van Europa, maar stiekem moeten we toch ook een beetje denken aan MH17. Want ook daar werd (en wordt) door de regering belangrijke informatie geheim gehouden. En ook daar schudde Pieter Omtzigt aan de boom. En toen dat schudden een beetje te hard ging, werd hij door de Haagse kaasstolp, NRC Handelsblad voorop, naar de rand van de parlementaire afgrond geduwd. Maar Pieter Omtzigt gaf niet op, bleef in de Kamer (al moest hij opstappen als woordvoerder) en de rest is, nou ja, contemporaine geschiedenis.

Het is voor Pieter Omtzigt goed dat hij nu eindelijk zijn rust gaat pakken. Dat is nodig. Maar dat dat nodig is, blijft jammer. Verdomd jammer.