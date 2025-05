UPDATE 05 OEKRAÏNE - Altijd beladen. Het lijkt de goede kant op te gaan waar het de vrede met Rusland betreft, maar ja om NU AL het lef te hebben DIT in te sturen is ook weer zoiets. Visuals wel top hoor. Audio is alleen niet om over naar huis te schrijven. Ondertussen zitten er nog soldaten aan het front, ook brieven naar huis te schrijven. Respect. Maar wat zet dit Oekraïne dan voor joker zeg. Sneu. Zelfs Kontnaald vindt het vermoedelijk niks. Hij heeft wel een lief pakje aan. VALS VALS VALS (Jeroen Krabbé-stem), de eerste die er flink naast zit vanavond is Oekraïne. Ja we supporten hem wel met z'n allen. O Kontnaald vindt het goed, sorry.

UPDATE 06 ZWEDEN - Dit is dus de favoriet van de bookmakers. Bookmakers zijn dom, dat zie en hoor je aan dit nummer. Piet Piraat had een leuker liedje. Nu gaat het over bbq'en en krijgen we HONGER. Zweden, ooit hadden ze ABBA en Loreen, nu hebben ze KAJ. Dan liever Kai Trump! Leek even een overload aan toxische masculiniteit te worden (OP HET SONGFESTIVAL) maar gelukkig hebben twee mannen nu jurkjes aan bij de Zweden. Pas nou op voor dat vuur, zwetende Zweden! Klinkt als een ode aan professor Barabas. BASTA!

UPDATE 07 PORTUGAL - Ah Portugal, tijd voor een fado, laat ons langzaam wegdromen richting trammetjes in Lissabon of de gezellige straatjes van Porto, glaasje port erbij. Het is inderdaad een rustig nummertje van die Portugese Beatles. Maar het lijkt wel erg veel op die ene Portugese winnaar uit 2017. Slaapverwekkend begin mondt uit in een rockopera! Ja echt een soort Beatles. Don Tuur gloeit van trots. Op een gegeven moment begint het wel als kokhalzen te klinken, maar het is wel een goed nummer. We konden onze oren open houden.

UPDATE 08 NOORWEGEN - Knappe jongen afgevaardigd, mag dat nog? Niet echt van die NOORMANNEN zoals we ze gewend zijn maar hee dit is helemaal niet zo slecht? Waarom wilde Ursula von der Leyen dan niet dat bekend werd dat ze bij al zijn concerten langskwam? Wat krijgen we nou, een vrij normale act? Niet heel catchy maar ja je kan niet alles hebben hè. Beetje vals wel weer, zonde. Veel vuur vanavond tot nog toe. Niet zozeer qua muziek maar wel qua vlammen uit het podium.

UPDATE 09 België - Red Sebastian de krab (Seppeke) mag het voor de Belgen gaan doen vanavond. Hij schijnt vooral lekker hoog te kunnen zingen, gaan we zien. Belooft niet veel goeds allemaal. O nee, niet oké dit. Iets met Alice in Wonderland. Had Seppeke het maar net zo klein gehouden. Met zo'n rood decor mag je eigenlijk alleen 't Rode licht van Hazes zingen. Soort slechte versie van Sam Smith dit. Komt dicht in de buurt van het wanstaltig geblèr van een speenvarken op weg naar de slacht. Gelukkig hebben die Belgen wel lekker bier. Deep in the ground? Hamas-lover! Het is puur gekrijs. Puur gekrijs. En dan moeten we het zeker aandoenlijk vinden dat die jongen zo lekker zichzelf is gebleven in zijn leren pak? BAH!

UPDATE TUSSENDOORTJE ITALIË - Prachtig nummer hoor, maar wat een pretentieuze tekst. Geef ons maar Laura PAUSini, Eros Ramazzotti, Zucchero of Pavarotti. Krijgen zojuist binnen dat die laatste - Luciano Pavarotti - al is overleden, damn wat vliegt de tijd. Kan best hoge ogen gaan gooien zaterdag hoor. Bent u er nog????

UPDATE PAUZE - OERWOUDGELUIDEN**!** Uiterst geïnspireerde mensen allemaal. Wat vrolijk hè? Het is vrijwel louter onverstaanbaar gejank tot nu toe maar gelukkig klinkt het wel heel erg slecht, kunnen we er tenminste niet van genieten met z'n allen. We gaan weer!

UPDATE 10 AZERBEIDZJAN - Bananarama of zo? 3 Nederlandse dansers yeah!! Over Azerbeidzjan valt waarschijnlijk heel veel te vertellen, maar wie leest zich nou in godsnaam in over Azerbeidzjan? Zijn een soort Russen maar dan moslim en Europees, niemand snapt het. Trouwens, er ligt daar wel een fijn stratencircuit van de Formule 1, in Baku, rijdt Verstappen weleens, niet voor 12 punten maar voor 25, groot verschil tussen een Grand Prix of een Songfestival. Oja er was iemand aan het zingen piepen voor dat olieland in de Zuidelijke Kaukasus. Liever piepende racebanden. Probeer niet te lachen, probeer niet te lachen, probeer niet te lachen. HAHAHA wat is dit? SPEELT ZELF HELEGAAR GEEN GITAAR. Duurt deze langer dan de rest? Het eindigde met een mislukte Prince-gil. Mislukt vat het optreden wel samen.

UPDATE 11 SAN MARINO - Jaaaa een Italiaan die niet uit San Marino komt! Op San Marino hebben we de hele avond gewacht. Heerlijk land ter grote van 1 bergtop. Daar kan je heel goedkoop zonnebrillen, tassen, portemonnees, klokkien en het betere snijwerk halen. Gewoon een keer gaan, wel een beetje vroeg dan, anders sta je in de file vanuit Rimini. Ze hebben uit die 69 inwoners dus toch weer niemand kunnen vinden en een arbeidsmigrant uit Italië genomen. Nouja, hij heeft een Venetiaans masker op dus het kan IEDEREEN zijn, zelfs Joost Klein! Maar het is zorro, o nee hij heet Gabry Ponte. PUTA ITALIA! Wel knap dat ze iets van Leonardo da Vinci hebben opgestoken. Weet u wie dat ook deed? Antwoord: vast heel veel slechte mensen, waaronder Hitler.

UPDATE 12 ALBANIË - Nederland als 13e dus Albanië moet ff opschieten. Heet Shkodra wat lijkt op Skoda en een Skoda is een betere wagen dan dat Shkodra zangeres is. Heeft u weleens een volledig verbrande pannenkoek uit de pan gevist en die terstond met flinke kracht op uw gezicht gedrukt, vingers drukkend op uw ogen? NU is het moment. Bij dit liedjesfestijn gaat dit door voor goed, dat u het even weet. Positieve noot: er wordt niet extreem veel vals gezongen dit jaar. MAAR nu komt Claude!

UPDATE 13 NEDERLANDJE! - Ideale schoonzoon Claude nu. Heeft voor zover bekend geen fatbike dus is een goede jongen en pas 21 jaar oud. Ga er maar aan staan! Fijn warm licht, dat begint goed. Mooi die violen, net de Titanic (laat het niet zo eindigen). Moet iets gaan doen aan zijn Engelse en Franse uitspraak, maar waarschijnlijk is-ie ook helemaal dolgedraaid door al die talen in één nummer. Intieme afsluiting met een jongetje in de spiegel. Kan Claude niet zijn want die is veel ouder, groter etc. Goed optreden, niks te klagen, hier en daar tegen het randje van vals maar ja hij is dan ook geen Anouk. WE GAAN NAAR DE FINALE!!!!!

UPDATE 14 KROATIË - Zij hebben Timothée Chalamet naar Zwitserland gestuurd, jammer genoeg zonder Kylie Jenner. Dit horrorachtige freakshownummer is dus een moderne bewerking van Beethovens negende symfonie en deels geïnspireerd op de muziek van Georg Friedrich Händel, Bach en Mahler en de kunst van Pissarro, Renoir en Cézanne. Prachtig dat je die schone invloeden zo duidelijk terug hoort. U kunt weer wat versnaperingen halen want dit is niks. Het land van Modric en dan is dit de artistieke representatie in de muziek tja.